Fethiye'de teknede çıkan yangın, yanındaki 3 tekneye de sıçradı (2)

Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki teknede, saat 09.00 sıralarında çıkan ve yanındaki 3 tekneye de sıçrayan yangın, karadan ve denizden müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, yanan 1'i motoryat 4 tekneyi denizde açığa çekerek soğutma çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.