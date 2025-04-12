Bodrum FK-Antalyaspor: 0-0

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

BODRUM FK: Sousa - Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Seferi (Dk.84 Dimitrov), Taylan, Fredy, Bardhi (Dk.84 Ahmet Aslan), Okita (Dk.84 Celal), Puscaş (Dk.66 Brazao)

ANTALYASPOR: Kenan- Da Silva, Gerxhaliu, Soner (Dk.80 Gaich), Erdal (Dk.80 Petrusenko), Larsson, Güray (Dk.72 Abdurrahim) , Kaluzinski, Streek, Mert (Dk.87 Bünyamin), Samudio

SARI KARTLAR: Erdal, Larsson, Streek (Antalyaspor) Celustka (Antalyaspor)

Süper Lig 31’inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Bodrum FK gol denemelerinde başarısız oldu. Karşılaşmanın 35’inci dakikasından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur etkili olurken oyunun temposu düştü. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da gol olmazken maç golsüz berabere bitti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 34’e, Antalyaspor da 40’a yükseltti.

16’ncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında Bardhi’nin sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.