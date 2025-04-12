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        Bodrum FK-Antalyaspor: 0-0

        STAT:Bodrum İlçeHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin AylakBODRUM FK: Sousa - Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Seferi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:06
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        Bodrum FK-Antalyaspor: 0-0
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        STAT:Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

        BODRUM FK: Sousa - Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Seferi (Dk.84 Dimitrov), Taylan, Fredy, Bardhi (Dk.84 Ahmet Aslan), Okita (Dk.84 Celal), Puscaş (Dk.66 Brazao)

        ANTALYASPOR: Kenan- Da Silva, Gerxhaliu, Soner (Dk.80 Gaich), Erdal (Dk.80 Petrusenko), Larsson, Güray (Dk.72 Abdurrahim) , Kaluzinski, Streek, Mert (Dk.87 Bünyamin), Samudio

        SARI KARTLAR: Erdal, Larsson, Streek (Antalyaspor) Celustka (Antalyaspor)

        Süper Lig 31’inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Bodrum FK gol denemelerinde başarısız oldu. Karşılaşmanın 35’inci dakikasından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur etkili olurken oyunun temposu düştü. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da gol olmazken maç golsüz berabere bitti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 34’e, Antalyaspor da 40’a yükseltti.

        16’ncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında Bardhi’nin sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

        19’uncu dakikada Antalyaspor atağında Soner’in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        45+3’üncü dakikada Samudio’nun sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü, topla buluşan Streek’in ortasında Samudio’nun kafa vuruşunda Sousa topa sahip oldu.

        58’inci dakikada ceza sahası içinde Celustka’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinden sonra gol geçersiz sayıldı.

        Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maç başladığı gibi sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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