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        Bodrum FK ilk peşinde

        SÜPERLig'de Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde yaptığı çıkışla bitime 6 maç kala düşme hattının üzerinde yer alan Bodrum Futbol Kulübü yarın lider Galatasaray deplasmanında ilki başarmaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:50
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        Bodrum FK ilk peşinde
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        SÜPERLig'de Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde yaptığı çıkışla bitime 6 maç kala düşme hattının üzerinde yer alan Bodrum Futbol Kulübü yarın lider Galatasaray deplasmanında ilki başarmaya çalışacak. Ligde tarihinin ilk sezonunu geçiren Bodrum ekibi, 4 büyük rakibiyle oynadığı maçlarda henüz puan dahi alamadı. Bu sezon zirve yarışındaki Fenerbahçe'ye ilk yarıda deplasmanda 2-0 yenilen Bodrum, evindeki rövanşı 4-2 kaybetti. İlk yarıda Trabzonspor'a dış sahada 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, devrenin son haftasında Beşiktaş'a yine deplasmanda 2-1 teslim oldu. Sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan Galatasaray karşılaşması ise 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle bitti.

        Muğla ekibi Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de Trabzon'a uzatmada 3-2 yenildi. Portekizli Jose Morais yönetiminde şimdiye kadar çıktığı 9 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik alıp yalnız Fenerbahçe'ye yenilen Bodrum FK, sadece sarı-lacivertlilerden gol yedi. Morais'in yıllarca yardımcılığını yaptığı Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe önünde evinde kalesinde 4 gol birden gören Bodrum, diğer 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Bodrum ekibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak maçta rakibi Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak istiyor. Lider Galatasaray, bu sezon çıktığı 29 maçta yalnız Beşiktaş'a mağlup oldu. Maç öncesi Bodrum FK'nın 34, Galatasaray'ın 74 puanı var.

        KALECİ KEREM AMELİYAT OLDU

        Bodrum FK'da iç sahada 28 Mart'ta oynanan Fenerbahçe maçı öncesi sağ omzu çıkan kaleci

        Kerem Yusuf Ersunar, İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat oldu. Yeşil-beyazlılarda Portekizli eldiven Sousa'nın cezalı duruma düşmesi, kalecilerden Gökhan Akkan ve Kerem'in sakatlıklarıyla Fenerbahçe sınavında 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman kariyerinde ilk kez Süper Lig'de kaleyi korumuştu. Rüzgar henüz ilk yarıda kalesinde 4 gol birden görmüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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