Muğla'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ile karadan; 2 helikopter ve 2 söndürme uçağıyla da havadan müdahale edildi.
KONTROLALTINA ALINDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ile karadan; 2 helikopter ve 2 söndürme uçağıyla da havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına; Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Marmaris Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyet güçleri ile vatandaşlar da destek verdi. Alevler, 1 saatlik müdahale sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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