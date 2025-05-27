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        Muğla'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ile karadan; 2 helikopter ve 2 söndürme uçağıyla da havadan müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:46
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        Muğla'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ile karadan; 2 helikopter ve 2 söndürme uçağıyla da havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına; Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Marmaris Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyet güçleri ile vatandaşlar da destek verdi. Alevler, 1 saatlik müdahale sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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