Muğla'da orman yangını (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ile karadan; 2 helikopter ve 2 söndürme uçağıyla da havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına; Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Marmaris Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyet güçleri ile vatandaşlar da destek verdi. Alevler, 1 saatlik müdahale sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.