Manş Denizi'ni yüzerek tarihe geçen iki Türk kadını mutluluklarını paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manş Denizi'ni yüzerek tarihe geçen iki Türk kadını mutluluklarını paylaştı

AA

Manş Denizi'ni yüzerek tarihe geçen iki Türk kadını mutluluklarını paylaştı

MUĞLA/MERSİN (AA) - ALİ BALLI - OZAN EFEOĞLU - Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmayı başaran 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, aynı denizi 28 Ağustos 1979'da 15 saat 47 dakikada yüzerek geçen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan ile mutluluğunu paylaştı.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Bodrum doğumlu Türkoğlu, 14 yıldır yaptığı yüzme sporuna ablası Aynur Türkoğlu'nu örnek alıp başladı. Birçok açık su yarışmasına da katılan Türkoğlu'nun, Bodrum Aquamasters 6 kilometre klasman birinciliği, Kaş-Meis yüzme yarışması 7,5 kilometre kadınlar klasman birinciliği, Oceanman 10 kilometre yaş grubu dördüncülüğü gibi dereceleri elde etti.

Antrenmanlarını Bodrum'da denizde ve havuzda gerçekleştiren ve Manş Denizi'ni 29 Temmuz'da 16 saat 28 dakikada geçen Aysu Türkoğlu, bu geçişten bir süre önce Bodrum'da birlikte antrenman yaptığı, Mersin'de yaşayan ve 1979'da aynı Manş'ı yüzerek geçen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan ile telefonda görüntülü görüşme yaparak mutluluğunu paylaştı.

Arslan ile Türkoğlu'nun görüşmesinde keyifli anlar da yaşandı.

Bodrum sahilindeki görüşmenin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçme kararını bir açık su yarışının ödül töreni sırasında verdiğini söyledi.

Kürsüye çıkmayı beklerken Manş geçenlere onurlandırmak adına ödüllendirdiklerini gördüğünü anlatan Türkoğlu, "Bunu duyunca ben de Manş geçişinin ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini ve nerede olduğunu öğrendim ve hoşuma gitti. Hem olayın denizde geçmesi hem de mesafenin uzun olması hoşuma giden şeyler oldu. Ben de 'bunu neden yapmayayım' dedim. Sonrasında daha önce Manş'ı geçen Nesrin Olgun Arslan ve Bengisu Avcı ile tanıştım. Onlar da bana geçişin çeşitli zorlukları olduğunu fakat çeşitli çalışmalarla halledebileceğimi söylediler. Bu şekilde kafamda bazı şeyler oluştu." diye konuştu.

Haftanın altı günü oldukça ağır antrenmanlar yaptığını ifade eden Türkoğlu, bunların arasında kuvvet, kara ve havuz antrenmanları olduğunu anlattı.


- "Kendime 'yapman gereken sadece yüzmek sakin ol ve devam et' dedim"

Manş Denizi'ni geçişinden önce denizde hiç durmadan altı saatlik antrenmanlar yaptığını aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bunların hepsi de orada geçişte daha rahat etmem için yaptığım şeylerdi. Burada o zorluğu çekip, orada daha iyi yüzebilmek için yaptım. Hepsinin de geri dönüşü çok güzel oldu. Ben bu geçişi geçen yıl yapacaktım ama salgından dolayı İngiltere'ye gidemedim. Birkaç yılın verdiği bir birikim vardı. Ben de 'tamam artık ben hazırım ve suya girip başlayacağım' dedim. Kafamda da 'Aysu zaten yapman gereken tüm antrenmanları yaptın, şu an yapman gereken sadece yüzmek, sakin ol ve devam et' dedim. Suya girdiğimde her şey çok güzeldi. Her zaman sonuca, karaya varmaya odaklı şekilde yüzdüm ve hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Tek korkum kaptanın beni akıntıdan dolayı sudan çıkarmasıydı çünkü böyle bir şey olabiliyor. Beni sudan çıkarsaydı yıkılırdım ve çok üzülürdüm ama kaptanımız da oldukça deneyimli beni doğru yönlendirip doğru şekilde karaya çıkmamı sağladı."

Babası 58 yaşındaki Mustafa Türkoğlu da iki kızının olduğunu, kendisinin de Aysu ile Manş geçişinde aynı duygu ve heyecanı yaşadığını ifade etti.

16 saat 28 dakikanın sonunda güzel bir sonuç aldıklarını belirten Türkoğlu, "En sert havaya denk geldik. Dalgalar tekneyi çok kötü etkilemişti. Mide bulantılarım oldu ve çok kötü geçirdim. Bir yandan kızıma tezahüratımı yapıyordum 'harikasın, harikasın' diyordum. Sonra teknenin arkasına gidip istifra ediyordum. Bütün gün boyunca ağzıma hiçbir şey koyamadım ama bu yaşadıklarım hiç önemli değil. Önemli olan Aysu'nun bitirmesiydi, harika bir son oldu." ifadesini kullandı.


- Nesrin Olgun Arslan: "Aysu imkansızı başararak Manş Denizi'ni geçti"

Manş Denizi'ni 1979'da 15 saat 47 dakikada yüzerek geçen ilk Türk kadını unvanı bulunan Nesrin Olgun Arslan da Aysu Türkoğlu'nun başarısından gurur duyduğunu söyledi.

Türkoğlu ile yaklaşık 4 yıldır tanıştıklarını belirten Arslan, "Halen açık deniz yarışlarına katılıyorum ve Aysu ile oradan tanışıyorum. Aysu'nun başarılı olması benim için müthiş bir duygu oldu." dedi.

Arslan, Aysu ile sürekli tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilgilerimi, mental olarak nasıl hazırlanması gerektiğini onlarla paylaştım. Aysu da 16 saat 28 dakika yüzdü, o da benimle aynı şansızlıkları yaşadı. Dalgalar ve fırtına onu oldukça zorladı. Biraz da şans meselesi bu. Manş öyle bir cehennem ki büyük bir savaş vermek zorunda kalıyorsun. Tabii hak edenin de kendisini geçmesine müsaade ediyor, sonunda o başarıyı veriyor. Aysu da bu büyük mücadeleye vererek, 16 saat 28 dakika da yüzerek geçti. Ben ona yaşayacağı sıkıntıları hep anlatmıştım, karşılaşacağı sıkıntılarla nasıl baş edeceğini söylemiştim ve Aysu gerçekten imkansızı başararak Manş Denizi'ni geçti. Onu evden saniye saniye takip ettim. Onu izlerken bir an kendi yüzdüğüm anımı düşündüm. Benim sloganım 'İmkansızı başarmak biraz zaman alır'dı. Türk kadını bunu yüzyıllar boyunca hep göstermiştir. Aysu da bunu ispatladı."

Aysu Türkoğlu, 29 Temmuz'da Manş Denizi geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirmişti. Yüzücünün saatlerce kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından da yayımlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da alzaymır hastalarına akıllı saat dağıtılıyor
YEREL HABERLER Muğla'da alzaymır hastalarına akıllı saat dağıtılıyor
(ÖZEL) Bodrumspor'da Recep ve Kenan başarıya inanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bodrumspor'da Recep ve Kenan başarıya inanıyor
Fethiyespor'da kombineler satışta
YEREL HABERLER Fethiyespor'da kombineler satışta
Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (4)
YEREL HABERLER Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: ...
Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan ...
Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: ...
Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: ...
Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3)
YEREL HABERLER Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: ...
Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: ...
Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 ...
Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: ...
Pazar yeri girişine park edilen aracın kaportasına 'Biraz saygı' yazarak tepki gösterdi
YEREL HABERLER Pazar yeri girişine park edilen aracın kaportasına ...
Muğla'da lavanta ve Kale biberi hasadı
YEREL HABERLER Muğla'da lavanta ve Kale biberi hasadı
(ÖZEL) Bodrumspor Başkanı Karakaya: Ligde kalıcı olmak istiyoruz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bodrumspor Başkanı Karakaya: Ligde kalıcı ...
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde piyanist Türev Berki konser verdi
YEREL HABERLER 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde ...
Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli ...
İzmir'den silah zoruyla Bodrum'a kaçırdıkları Suriyeliyi darbedip, gasbettiler; 5 tutuklama
YEREL HABERLER İzmir'den silah zoruyla Bodrum'a kaçırdıkları ...
GÜNCELLEME - Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bodrum açıklarındaki uyuşturucu ...
Muğla'da çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 5 ...
Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 ...
Muğla'ya gelen Özbek turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Muğla'ya gelen Özbek turistler lokum ve çiçeklerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.