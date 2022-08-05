Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gürleyik Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ile havadan iki yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yayılmadan söndürüldü.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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