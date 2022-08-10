Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin köprüden şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda Bayram G. idaresindeki 42 NB 647 plakalı otomobil, köprüden şarampole devrildi.

Otomobilde sürücü ile A.Y, İ.Y. ve M.D. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince otomobilin kapısı kesilerek çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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