Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde fıstıkçamı ormanında çıkan yangın söndürüldü.

Gökgedik ve Katrancı mahalleleri arasında fıstıkçamı ormanında yıldırım düşmesinden kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

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