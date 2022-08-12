Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya'ya çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karadere-Kumluova yolundaki ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.