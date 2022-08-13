Marmaris açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kızılada ve Kızıl Burun açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen hareketten yoksun lastik botta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Filistin, Suriye uyruklu 53; can salında Filistin, Haiti, Togo, Suriye, Kongo ve Orta Afrika uyruklu 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris İçmeler İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
YEREL HABERLER Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası ...
Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Marmaris'te yangın çıkaran çoban, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Marmaris'te yangın çıkaran çoban, adli kontrolle ...
Marmaris'te orman yangını (2)
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını (2)
Bodrum'da "Archipel'in İzi" ve "İzle-Yorum 1-2" karma sergileri açıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da "Archipel'in İzi" ve "İzle-Yorum 1-2" karma ...
Marmaris'te orman yangını (1)
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını (1)
Caretta carettalara dokunmayın uyarısı
YEREL HABERLER Caretta carettalara dokunmayın uyarısı
Bodrumspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
YEREL HABERLER Bodrumspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi
YEREL HABERLER 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı ...
Muğla'da seyir halindeki kamyonet ve otomobilde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da seyir halindeki kamyonet ve otomobilde çıkan ...
Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı
Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şair Can Yücel Datça'da mezarı başında anıldı
Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü
Muğla'da sulama imkanı bulunmayan tarlalarda tütün üretimi yapılıyor
YEREL HABERLER Muğla'da sulama imkanı bulunmayan tarlalarda tütün ...
Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te
YEREL HABERLER Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te
Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden ...
Şair Can Yücel mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şair Can Yücel mezarı başında anıldı
Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı ...
Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı
YEREL HABERLER Marmaris'te makilik yangını çıkaran çobana gözaltı
Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne ...
Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi ...
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan mide kanaması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.