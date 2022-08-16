Muğla açıklarında 78 göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla açıklarında 78 göçmen yakalandı

AA

Muğla açıklarında 78 göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 78 göçme yakalandı, organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneler içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 78 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı evde yakalandı
Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus organizatör tutuklandı - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus ...
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus ...
Akbük Koyu'nda deniz işgaline 'dur' denildi
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda deniz işgaline 'dur' denildi
Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi
YEREL HABERLER Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi
Bodrum'da kurallara uymayan 41 elektrikli skuter kullanıcısına 17 bin 508 lira ceza
YEREL HABERLER Bodrum'da kurallara uymayan 41 elektrikli skuter ...
Fethiye'deki tarihi alanlarda bilimsel araştırma yapılıyor
YEREL HABERLER Fethiye'deki tarihi alanlarda bilimsel araştırma ...
Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden Antik Taş Ocağı'nda teatral konser
YEREL HABERLER Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden Antik Taş ...
Bodrum'da belediyenin düzenlediği ücretsiz yaz kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum'da belediyenin düzenlediği ücretsiz yaz ...
Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu ...
Lazer tutulan yangın söndürme helikopterinin pilotu konuştu
YEREL HABERLER Lazer tutulan yangın söndürme helikopterinin pilotu ...
Menteşe'de arıtılmış su ile günde 10 bin ton su tasarrufu sağlanıyor
YEREL HABERLER Menteşe'de arıtılmış su ile günde 10 bin ton su ...
Muğla'da kadın girişim projesine 1 milyon lira destek verildi
YEREL HABERLER Muğla'da kadın girişim projesine 1 milyon lira destek ...
Bodrumspor'da rehavete yer yok
YEREL HABERLER Bodrumspor'da rehavete yer yok
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi
YEREL HABERLER 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde ...
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Şehir dışından getirdiği tarihi eserleri satmak isterken yakalandı 
YEREL HABERLER Şehir dışından getirdiği tarihi eserleri satmak ...
Yamaç paraşütü pilotları, havada çarpıştı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü pilotları, havada çarpıştı; o anlar ...
Fethiye'de kalkış sırasında çarpışan paraşütlerdeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Fethiye'de kalkış sırasında çarpışan paraşütlerdeki 4 ...
Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Bodrumspor'dan tarihi galibiyet
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan tarihi galibiyet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.