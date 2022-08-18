Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Bahama bandıralı "Seabourn Encore" ve "Blue Sapphire" adlı kruvaziyerler, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesinden Bodrum Cruise Port' yanaştırılan "Seabourn Encore" adlı gemide, çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu 416 yolcu ile 418 personel bulunuyor.

210 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Bodrum Çarşısı, Kumbahçe ve Paşatarlası ile yat limanını gezdi bazıları da denize girdi.

Gemi gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.

175 metrelik "Blue Sapphire" adlı kruvaziyer de yolcularını indirmek için Rodos Limanı'ndan 435 yolcu ve 397 personeliyle Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı.

Kruvaziyerin 21 Ağustos'a kadar limanda kalacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.