Marmaris'te çocuk parkı törenle açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çocuklar için yapılan park törenle açıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Beldibi Mahallesi'ndeki parkın açılışında yaptığı konuşmada, çocukların taleplerinin kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.

Çocukların imza toplayarak isteklerini kendilerine iletmesinin katılımcı demokrasiyi daha küçük yaşta benimsediklerinin güzel bir örneği olduğunu belirten Oktay, "Küçük Marmarislilerin özgür, mutlu ve keyifli bir çocukluk geçirmesi, büyüklerin de nefes alacakları yerlerin çoğalması amacıyla ilçe genelinde park sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Yeni parkımız da hayırlı olsun." dedi.

Mahallelerine park yapılması için arkadaşlarıyla belediyeye başvuran 12 yaşındaki Duru Akın da talepleri yerine getirildiği için Oktay ve ekibine teşekkür etti.



Arkadaşlarıyla oynayabilecekleri bir alan istediklerini dile getiren Akın, "Arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz bir alan yoktu. Arkadaşlarım da bana bunu söylüyordu. Ben de Sayın Başkanımıza bir mektupla park istediğimi yazdım. Gidip görüştüm başkanımızla, yapacaklarını söylediler ve yapım süreci başladı. Parkımızı gayet güzel bulduk. Tüm arkadaşlarımızla her akşam ve gün içinde burada oynuyoruz." diye konuştu.







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