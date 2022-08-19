Bodrum'da şüpheli ölüm

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu.



Ortakent - Yalıkavak kara yolundaki ahşap ürünler üreten bir işletmede çalışan Türkmenistan uyruklu Batyr A. (49) personel konteynerinde çalışma arkadaşları tarafından kalbine bıçak saplanmış halde bulundu.



İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Batyr A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Batyr A'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Konteynerde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.