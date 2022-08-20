19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

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MUĞLA (AA) - 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Fransız viyolonselci Ophelie Gaillard ve piyanist Atakan Sarı'nın klasik müzik konseriyle devam etti.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince 2 bin 500 yıllık tarihi Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen festivalde Gaillard ve Sarı, ilk olarak Alman barok dönemi bestecisi Johann Sabastian Bach'in "Suite No.3" adlı eserini yorumladı.

Ardından 20. yüzyılın en önemli Fransız bestecilerinden Gabriel Faure'den "Elegie" adlı yapıtla izleyici karşısına çıkan sanatçılar, konserin ilk yarısı bu eserle sonlandırdı.

Gecenin ikinci yarısına Bohemyalı çellist ve besteci David Popper'ın "Rhapsodie Hongroise" adlı eseriyle başlayan Gaillard ve Sarı, programı Alman romantik dönem bestecisi Johannes Brahms'ın "Sonata in E minor Op.38" başlıklı yapıtıyla sonlandırdı.

Programın sonunda Gaillard ve Sarı'ya çiçek verildi.



Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'de sona erecek.

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