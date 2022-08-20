Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale ediliyor.



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