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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burak Samet Erdoğan'ın kullandığı 48 ABT 445 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde B.Ş. yönetimindeki 34 LA 2464 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Burak Samet Erdoğan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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