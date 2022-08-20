Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burak Samet Erdoğan'ın kullandığı 48 ABT 445 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde B.Ş. yönetimindeki 34 LA 2464 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Burak Samet Erdoğan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı.

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