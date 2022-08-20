Fethiye'de 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza kesildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik uygulamasında 336 araç kontrol edilirken 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Trafik uygulamasında 336 araç kontrol edildi.

Bu araçlardan çoğunluğu abartı egzoz, kasksız motosiklet kullanma, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yön, ve yüksek sesli müzik dinlemek olmak üzere 191 sürücüye 117 bin 953 lira ceza uygulandı.

Uygulamada ekipler tarafından bazı araçlar trafikten men edildi.

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