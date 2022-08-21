Muğla açıklarında sürüklenen motorsuz şişme bot Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde sürüklenen motorsuz şişme bot, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Burgaz Sahili açıklarında sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu motorsuz şişme botun yardım talebinin bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu sevk edildi.

Ekipler, 2 kişiyi bota alıp karaya çıkartırken, şişme bot yedeklenerek kıyıya getirildi.

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