Muğla'da yanağını at ısıran bebek ameliyata alındı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MUĞLA (AA) - Muğla Yörük Obaları Derneğince düzenlenen "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği"nde yanağını atın ısırdığı 4 aylık bebek yaralandı.

Düzeyn Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe ailesinin götürdüğü Miraç Ege Ç'nin yanağını şenlik alanında bulunan midilli ısırdı.

Yüzünden yaralanan bebek, ailesi tarafından Menteşe ilçesinde özel bir hastaneye götürüldü.

Ameliyata alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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