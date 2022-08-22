Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Akyarlar açıklarında İstanköy Adası'na doğru yüzen bir grubun boğulma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğunun bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, dalgıç kıyafeti giymiş denizdeki 3 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Hüseyin Burnu önlerinde devriye atan ekipler, dalgıç kıyafetiyle İstanköy Adası istikametinde yüzerek ilerleyen 3 düzensiz göçmen daha olduğunu gördü.

Bu kişileri de kurtaran ekipler, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 6 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni Turgutreis Limanı'na getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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