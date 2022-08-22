Fethiye açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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