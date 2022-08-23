Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil, Fethiye Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda, Hakan İ'nin kullandığı 34 FIY 191 plakalı otomobile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Erol A. ile aynı otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekibince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.