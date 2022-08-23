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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da 261 bin yavru sazan göle bırakıldı

AA

Muğla'da 261 bin yavru sazan göle bırakıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi amacıyla Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'na 261 bin yavru sazan bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde üretilen 261 bin sazan balığı yavrusu özel havuzda Köyceğiz’e getirildi.

Yavru sazanlar, Köyceğiz Gölü iskele mevkisinde ve Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalı'nın birleştiği iki ayrı noktada suya bırakıldı. Biyoçeşitliliğe katkı sunmak, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla düzenlenen yavru sazan bırakma törenine, Muğla Sevgi Evi çocukları da katıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, ekosistemi korumak adına Türkiye genelinde balıklandırma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Türkiye’de balıklandırma çalışmalarının son yıllarda büyük hız kazandığını belirten Atalay, "Bugün sembolik olarak burada 261 bin balığı bırakıyoruz. Türkiye genelinde yaptığımız çalışmalara bakarsak aslında bırakılan balık sayısı oldukça önemli bir miktarda." dedi.

Geçen yıl 54 milyon balığı iç sular ve denizlerle buluşturduklarını hatırlatan Atalay, "Bu sene 84 milyon vatandaşımız için 84 milyon balık yavrusunu deniz, göl ve barajlarımızla buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ise Köyceğiz Gölü'ne bırakılan yavru balıkların gelecek için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da Muğla'nın var olan su ürünleri potansiyelini daha yukarılara taşımak için çalıştıklarını dile getirdi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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