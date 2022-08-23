Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra ormanlık alanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla, hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.M.İ, maktul Burhan Aykurt'un (35) ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

İlk duruşmada savunma yapmayan Y.M.İ, ifadesinde, Aykurt ile arkadaşlıklarının eskiye dayandığını anlattı.

Olay günü Aykurt'u İnlice mevkisinden alarak köylerine gittiklerini ileri süren Y.M.İ, şunları kaydetti:

"Yolda bir marketten alış veriş yaptık. Yol üzerine bir yerde Aykurt, çantasından bir ruj çıkardı ve dudaklarıma sürüp kendisini öpmemi istedi. Fotoğraf çekip arkadaşlarına atacak, gösterecekmiş. Ben de karşı çıktım. Arabadan indik, ısrar etti ve ben tokat attım. Kısa süre aramızda arbede yaşandı ve o ormanlık alana kaçtı. Arabanın arkasındaki silahı almak istedim ama evde bırakmışım. Ben de ormana arkasından gittim. Bir süre sonra kayalık alandan aşağıda düşmüş halde buldum. Baktığımda yaşamıyordu. Korktum ve elindeki telefonu alıp kaçtım."

Mahkeme başkanının adli tıp raporunda Aykurt'un üzerinde kurşun izi bulunduğunu söylemesi üzerine Y.M.İ, olayın sonrasında kendini suçlu hissetmesi nedeniyle intihar etmek için bölgeye gittiğini, Aykurt'un yanında gördüğü tilkiye ateş ettiğini iddia etti.

Aykurt'un düşerek öldüğünü savunan Y.M.İ, yaşanan olayları kaldıramadığını, verilecek cezaya razı olduğunu ve indirim istemediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Fethiye ilçesindeki evinden "İzmir'e gidiyorum" diyerek 29 Kasım 2018'de ayrılan Burhan Aykurt'tan uzun süre haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yapmıştı. Kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından cesedi bulunan Aykurt'un, öldürüldüğü belirlenmişti. Aykurt'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.M.İ, 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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