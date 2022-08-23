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Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde üretildiği belirlenen ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, evdeki kurulan serada yetiştirilen ve hasat edilen esrar yapımında kullanılan kenevir ele geçirildi.

Operasyonda U.T. ve Ü.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.T. tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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