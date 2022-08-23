Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cafer Ünal'ın (44) kullandığı 48 L 4805 plakalı motosiklet, Çameli-Fethiye kara yolu Altı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ünal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünal'ın cenazesi incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.