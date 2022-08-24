Muğla'nın su ürünleri ihracatı 500 milyon dolara yaklaştı

Karın ağrısı neden olur ve nasıl geçer?

MUĞLA (AA) - Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinden ABD, Rusya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 80'in üzerinde ülkeye ihraç edilen çipura, levrek ve alabalıktan bu yıl 700 milyon dolar gelir hedefleniyor.

Milas ve Bodrum ilçelerinde kurulan deniz kültür balıkçılığı tesislerinde üretilen balıklar, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar aralarında ABD, Rusya ve Japonya'nın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Bölgedeki tesislerde yetiştirilen balıklar, bir dizi işlemden geçiriliyor. Denizdeki üretim alanından fileli kepçelerle alınan balıklar, işlenmek üzere tesislere götürülüyor. Burada çalışan işçiler tarafından taze soğutulmuş paketlenen ya da talebe göre işlenen balıklar, taze temizlenmiş, fileto veya dondurulmuş olarak satışa hazır hale getiriliyor.

İç piyasada önemli bir pazarı olan kültür balığı, birçok ülkeye ihraç edilerek de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, bölgede yetiştirilen balıkların, kalitesinden dolayı çok tercih edildiğini dile getirerek, yetiştirilen alabalıkların fileto şeklinde de yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Bu yılın 7 aylık döneminde 72 bin 60 ton ile 463 milyon dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Saylak, yıl sonunda 700 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Muğla'dan 84 ülkeye ihraç gerçekleştiğini ve 15 işletmenin ihracat izninin bulunduğuna dikkati çeken Saylak, "Muğla, Türkiye deniz kültür balıkçılığı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini yapıyor. Kentte geçen yılın rakamlarını ilk 7 ayda yakaladık. Hedefimiz 2023 yılında da ihracatımızı 750 milyon dolara çıkarmak." dedi.

Saylak, bölgede balık çiftlikleri ve üretim tesisleri sayesinde dalgıçların, kaptanların, paketleme tesisindeki işçilerin, ve nakliyecilerin de olduğu geniş bir alanda yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

- "Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahibiz"

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan da Türkiye kültür balıkçılığı sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini, özellikle alabalık, çipura ve levrekte Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Muğla'nın 10 yıl öncesine kadar çipura, levrek ve alabalıkta Türkiye üretiminin üçte ikisini gerçekleştirdiğini belirten Bozan, şunları söyledi:

"Türkiye'de su ürünleri son 20 yılda özellikle devlet desteklerinin artmasıyla çok ciddi bir mesafe aldı. Bugün dünyada yılda yaklaşık 135 milyon ton su ürünleri hasadı gerçekleşiyor. Bunun 72 milyon tonu kültür yolu ile elde ediliyor. Çin'de 25 milyon tonu aşan yıllık üretim miktarı var. Türkiye'de ise yaklaşık 430 bin ton civarında. Türkiye'nin etrafı denizlerle çevrili ve binlerce kilometre kıyı bandı var. Muğla ise 1484 kilometre kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip. Muğla, çok sayıda koy ve körfezi ile hem su ürünleri üretimine hem de turizme çok elverişli bir il."

Muğla'da 140 bin ton civarında üretim gerçekleştirildiğini anlatan Bozan, kentte istihdam, üretim ve ihracat rakamlarının da her geçen yıl artmaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin diğer şehirlerinde yapılan üretimin de büyük bir bölümünün Muğla'da faaliyette olan firmaların üretimi olduğuna dikkati çeken Bozan, "Su ürünlerinde yapılan toplam ihracatın yarısına yakını Muğla'dan gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 530 milyon dolar ihracatın bu yıl 700 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.





















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.