Muğla'da şehirlerarası otobüs ve minibüslerde denetim yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da şehirlerarası otobüs ve minibüslerde denetim yapıldı

AA

Muğla'da şehirlerarası otobüs ve minibüslerde denetim yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da ekipler uygulama noktalarında durdurdukları şehirlerarası otobüs ve minibüsler ile sürücülerin kontrollerini yaptı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla-Aydın kara yolunda bulunan uygulama noktasında toplu taşıma araçlarının karışmış oldukları trafik kazalarının önlenmesi, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin trafik kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Otomobilciler Odası Başkanlığına bağlı personelleri ile denetim yaptı.

Uygulama noktasında durdurulan otobüslerin ruhsat ve takoğrafları kontrol edilerek sürücülerin hız limitlerine uyup uymadıkları, belirlenen sürelerde değişim yapıp yapmadıkları ve belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde 6 araç sürücüsüne, belgesine logoları işletmemek, yolcu taşıma ruhsatı bittiği halde yolcu taşımak, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması, seyir halinde telefon ile konuşmak maddelerinden 3 bin 957 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimler diğer uygulama noktalarında gün boyu devam edecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu, Manş Denizi'nden sonra Catalina Kanalı için hazır
YEREL HABERLER Ultra maraton yüzücüsü Bengisu, Manş Denizi'nden ...
Stratonikeia'da 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı
YEREL HABERLER Stratonikeia'da 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi ...
Bodrumsporlu Celal'in gurur tablosu
YEREL HABERLER Bodrumsporlu Celal'in gurur tablosu
Muğla'nın su ürünleri ihracatı 500 milyon dolara yaklaştı
YEREL HABERLER Muğla'nın su ürünleri ihracatı 500 milyon dolara ...
Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü
Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı 
YEREL HABERLER Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı 
Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını ...
Tarihi eser operasyonunda cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Tarihi eser operasyonunda cephanelik çıktı
Muğla'da fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadın ...
Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde ...
Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan ...
Marmaris'teki sürat teknesi yangınına orman işçileri müdahale etti
YEREL HABERLER Marmaris'teki sürat teknesi yangınına orman işçileri ...
Muğla'da ormanlık alanda 80 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da ormanlık alanda 80 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen ...
Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan kişiyi ...
AK Partili Gökcan, Yörük şenliğinde söz verilmediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı:
YEREL HABERLER AK Partili Gökcan, Yörük şenliğinde söz verilmediği ...
Kaymakamlıktan 'Milyonfest Fethiye' iptali
YEREL HABERLER Kaymakamlıktan 'Milyonfest Fethiye' iptali
Marmaris'te bulunan makak cinsi maymun korumaya alındı
YEREL HABERLER Marmaris'te bulunan makak cinsi maymun korumaya ...
AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Bodrum'da ...
"Star Flyer" Bodrum Limanına yanaştı
YEREL HABERLER "Star Flyer" Bodrum Limanına yanaştı
Muğla'da 261 bin yavru sazan göle bırakıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 261 bin yavru sazan göle bırakıldı
TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor ...
Deniz kaplumbağası Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağası Lara, 1 ayda 485 kilometre yol ...
Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler, Yunan adalarına yüzerek geçmek istemiş
YEREL HABERLER Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler, Yunan adalarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.