Bodrum'da Kızılay'dan aşure ve kan bağışı etkinliği

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, Kızılay tarafından aşure ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Bodrum Şubesince, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile arama kurtarma dernekleri üyeleri katıldı.

Okunan duanın ardından Kaymakam Bayar ile Milletvekili Demir, katılımcılara aşure ikram etti. Meydandan geçen yüzlerce yerli ve yabancı turist ikramlardan aldı.

Etkinlikte vatandaşlar kan bağışında bulundu.

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