Marmaris'te baklava, yazma ve kaşık helvası için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

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MUĞLA (AA) - Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından OPET Doğaya Saygı projesi kapsamında belirlenen üç yöresel ürün olan baklava, yazma ve kaşık helvası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

MTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, OPET firması, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen Muğla ilindeki köylerin yeniden kalkınmasına destek olabilmek adına ilin tüm kamu kurumları ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle "OPET Doğaya Saygı" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Marmaris'in Bayır ve Osmaniye mahalleleri özelinde yöresel ürün olan baklava, yazma ve kaşık helvasının coğrafi işaret alabileceği saptandı.

Projenin akademisyen ekibi, bu üç ürünün tarihsel geçmişlerinin yüzyılı aştığı ve Marmaris'e özgü ürünler olduklarını belirledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen MTO Başkanı Mutlu Ayhan, oda olarak Bayır ve Osmaniye mahallerinin yangın sonrası yeniden kalkınması için birçok konuda destek sağladıklarını ve sağlamaya da devam ettiklerini ifade etti.

OPET'in projesinin çok yönlü olduğuna değinen Ayhan, "OPET Doğaya Saygı kurumsal sosyal sorumluk projesi kapsamında belirlenen yöreye özgü bu üç ürün için coğrafi işaret başvurusu odamız tarafından yapılmıştır. Hedefimiz, coğrafi işaretleri alındıktan sonra bu ürünleri ulusal pazara sunmak ve başta Bayır ve Osmaniye olmak üzere ilçemize ekonomik katma değer yaratmak." dedi.

- Başvuru yapılan ürünler

MTO tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan ürünlerden Bayır baklavası, Marmaris'in Bayır ve Osmaniye mahallerinde düğün ve bayramlar başta olmak üzere özel günlerde yapılan ve hem kuru hem de şerbetli olarak tüketilebilen bir tatlı çeşidi.

Kaşık helvası ise kepekli un ile karıştırılmış buğday ununun Marmaris çam balı ile karıştırılarak hamur hale getirildikten sonra kızgın yağda kavrulup içine fındık, fıstık, susam ve ceviz ilave edilerek hazırlanan bir helva türü olarak biliniyor.

Yazma ise sadece evli kadınların kullandığı ve bandana şekli verilmiş yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda siyah bez kumaşın kenarlarına kırmızı, mor, pembe, sarı, beyaz ve yeşil renklerden oluşan ve tığ ile işlenen işlemelerden oluşan geleneksel bir el sanatı ürünü olarak yörede kullanılıyor.

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