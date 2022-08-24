Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen otomobil, Milas-Bodrum kara yolunda durduruldu.

Şüpheli V.C.G'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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