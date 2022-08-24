GÜNCELLEME - Marmaris'te cip safari aracının devrilmesi sonucu 5 turist öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi.

Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobile ön kısmından çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüleri, gözaltına alındı.

Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Otomobilin sürücüsü Ali K.T. kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'ten Datça istikametine seyir halindeyken yolda savrulan cipin devrilerek üzerine doğru geldiğini dile getirdi.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu, araç trafiğine kapandı.

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