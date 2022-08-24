Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-4302) sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.





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