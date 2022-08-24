Muğla'da bir polisin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekipleriyle tekne çalışanları arasında arbede yaşandı. Polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Çıkan arbedede polis otosunun camı kırılırken, bir polis memuru da yüzünden hafif yaralandı.

Öte yandan yaşanan kavgayı yerli ve yabancı turistler de şaşkın bakışlarla izledi.

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