GÜNCELLEME 2 - Marmaris'te cip safari aracının devrilmesi sonucu 5 turist öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesi sonucu Irak uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan M.A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi.

Devrilen araç karşı yönden gelen A.K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobile ön kısmından çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybetti, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Kazanın, Iraklı turistleri taşıyan cip safari aracının turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada yaşandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Otomobilin sürücüsü A.K.T. kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'ten Datça istikametine seyir halindeyken yolda savrulan cipin devrilerek üzerine doğru geldiğini belirtti.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu, araç trafiğine kapandı.

Muğla Valiğinden yapılan yazılı açıklamada Marmaris-Datça kara yolunun 6. kilometresinde safari jeep sürücüsünün safari turu yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 5 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği, 4 Irak vatandaşı ile 1 Türk vatandaşının yaralandığı, yaralıların ivedilikle hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın başlandığı ifade edildi.

Öte yandan, kazanın ardından Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından hastanede yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

- Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cenazelerin kimlik tespiti, ölü muayene ve otopsi işlemleri cumhuriyet savcılarımız nezaretinde devam etmekte olup olayla ilgili araç sürüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."





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