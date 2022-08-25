GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı.

Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürülen Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle acil servise alındı.

Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapılması bekleniyor.

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