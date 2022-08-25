GÜNCELLEME 3 - Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da içinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonet, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan geri kayarak şarampolde kayalıklara sıkıştı. Kamyonetin de ön bölümü uçuruma doğru kaydı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü halatlara bağlayarak vinç yardımıyla yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı. Tatlıses ile minibüste bulunan diğer yaralı da araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Minibüste bulunan ve kazada yaralanan iki kişi ile kamyonet sürücüsünün daha önce araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürülen Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle acil servise alındı. Tatlıses'in kaza yerinde ambulansa alınması ve hastaneye girişi sırasında basın mensuplarının görüntü alması beyaz çarşaflarla engellendi.

Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapılması bekleniyor.

Bu arada kaza yerine gelen İbrahim Tatlıses'in çocukları Ahmet Tatlıses ile Dilan Çıtak da endişeyle kurtarma çalışmalarını takip etti.

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