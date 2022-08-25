AK Partili Gökcan'dan Fethiye Körfezi temizliği ve festival açıklaması:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Gökcan'dan Fethiye Körfezi temizliği ve festival açıklaması:

AA

AK Partili Gökcan'dan Fethiye Körfezi temizliği ve festival açıklaması:

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan "CHP'li belediyenin ihmalleri sonucu oluşan arızalar sebebiyle yaşanan kirlilik nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 578 bin 192 lira idari para cezası uygulandı." dedi.

Bir dizi programa katılmak için ilçeye gelen Gökcan, DSİ Toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın incisi Fethiye Körfezi'nin içler acısı durumda, körfezde kirlilik ve kokunun hat safhada olduğunu söyledi.

Denize girmenin artık mümkün olmadığını, denizdeki canlı florasının can çekiştiğini ifade eden Gökcan, "Bunun sorumlusunu da hepimiz biliyoruz. Yerel seçimler öncesi bol keseden atıp, 'Seçimi kazandığımızda körfezi temizleyeceğiz. Kimse karışmasın, AB fonu kullanırız, kredi alırız, temizliği biz yaparız' diyenler bugün nerede? Fethiye Atıksu Arıtma tesislerinde bakım yapılmadığı için sık sık arızalar ve kırılmalar yaşandı ve bu da körfezde kirliliğe yol açtı. CHP'li belediyenin ihmalleri sonucu oluşan arızalar sebebiyle yaşanan kirlilik nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 578 bin 192 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

Fethiye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine tespit edilen kirlilik nedenleriyle ilgili önlem alınması gerektiğini içeren uyarı yazıları yazıldığını dile getiren Gökcan, bunların da CHP'li belediyelerin aklını başına getirmeye yetmediğini kaydetti.

- "Yapamayacaklarsa çıkıp söylesinler, biz yaparız"

Gökcan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın festivallerin iptaliyle değil, Fethiye Körfezi'nin kirlilik sorunu ve ilçedeki yolların yapımıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Fethiye Belediyesi ile Büyükşehir'den seçimlerde verdikleri Fethiye Körfezi temizliği sözünü yerine getirmesini isteyen Gökcan, "Yapamayacaklarsa çıkıp söylesinler, biz yaparız." ifadesini kullandı.

- MilyonFest

Gökcan, ilçede 1-4 Eylül'de ikincisi düzenlenmesi planlanan MilyonFest Fethiye etkinliğine bilgi, belge, mevzuat ve İnlice Muhtarlığı ile İnlice Derneği'nin gerekçeli başvuruları nedeniyle izin verilmediğini anlattı.

Muhalefet partilerinin yöneticileri ile bazı milletvekillerinin festivalin keyfi olarak iptal edildiğini iddia ettiklerini hatırlatan Gökcan, şunları kaydetti:

"CHP'li siyasetçiler AK Parti'yi suçlayarak, sanki biz yasaklamışız gibi algı operasyonu yapıyorlar. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da valileri 'Devletin valileri olun' diye uyarmış. Evet valiler, devletin valisidir Sayın Kılıçdaroğlu. Devletin valileri bir karar verirken, oturup keyiflerine göre karar vermiyorlar. Verdikleri karara, bu ne der, şu ne der diye bakmazlar ve bakmıyorlar da. Devlet yönetmek ciddi bir iş. İlgili birimlerden aldıkları resmi yazılara, konu ile ilgili kendilerine gelen taleplere ve mevzuata bakarak karar alıyor ve uyguluyorlar. Fethiye festivali ile ilgili olarak da sistem bu şekilde işlemiştir."

Söz konusu alanın Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Doğal Karakteri Korunacak alan ve Arkeolojik Sit alanı içerisinde kaldığı vurgulayan Gökcan, festivale izin verilmemesi için yapılan başvurular ile ilgili kurumların aldığı kararları anlattı.

Festivalin İnlice Plajı'nda yapılmasının uygun olmayacağı kararının devletin değil milletin kararı olduğunu belirten Gökcan, şöyle konuştu:

"Son olarak, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel de topa girerek Fethiye'deki festivale izin verilmemesini eleştirmiş. İzin verilmeyişinin arkasında art niyetler aramış. Niyet okumasında bulunmuş. Yaşam tarzına müdahale edildiğini iddia etmiştir. Buradan yaşam tarzına müdahale yorumunu çıkartmak ancak akıl ve izan yoksunluğu ile açıklanabilir. Kimse buradan siyaset yapmasın. Manüpülasyon ve algı operasyonu yapmasın. CHP'li Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Ankara'da oturup, Muğla'yı ve Fethiye'yi bilmeden atıp tutacağına, gelsin festivalin yapılacağı İnlice'deki hemşerilerimizi dinlesin. Muhtarlarımızla konuşsun. Ne devletin valisi ne de AK Parti olarak bizler festivallere karşı değiliz. Karşı da olmadık. Hele hele kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik, etmeyeceğiz de. 20 yıllık iktidarlarımız dönemine bakarlarsa sayısız festival yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi
YEREL HABERLER Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (6)
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında ...
3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı
5 turistin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi heyeti oluşturuldu
YEREL HABERLER 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi heyeti ...
Bodrum'a "Odyssey of the Seas" ile 3 bin 693 yolcu geldi
YEREL HABERLER Bodrum'a "Odyssey of the Seas" ile 3 bin 693 yolcu ...
Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (5)
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında ...
3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER 3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (4)
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında ...
Muğla'da 3 minibüste 92 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 3 minibüste 92 düzensiz göçmen yakalandı
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (3)
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında ...
GÜNCELLEME 3 - Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum´da trafik kazasında yaralandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum´da trafik kazasında ...
GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim ...
GÜNCELLEME 4 - Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 4 - Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi / ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi / ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi/ Ek ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi/ Ek ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi/ ...
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı
YEREL HABERLER Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada ...
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi (1)
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi (1)
Bodrumspor Berk İsmail ile vedalaştı
YEREL HABERLER Bodrumspor Berk İsmail ile vedalaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.