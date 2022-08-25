DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kaska'dan MilyonFest Fethiye açıklaması:

MUĞLA (AA) - Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Daha önceki yıllarda da bu bölgelerde yuvaların tespit edilmesi durumunda benzer faaliyetlerin yapılamayacağını beyan etmiştik." dedi.

Fethiye ilçesinde, 1-4 Eylül'de düzenlenmesi planlanan MilyonFest etkinliğiyle ilgili açıklama yapan Kaska, merkezdeki gönüllülerin etkinliğin yapılması planlanan Fethiye Belediyesi tarafından işletilen İnlice Plajı'nda incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Hatay'dan Muğla sınırına kadar olan kumsallarda mayısta başlayan yuvalamanın temmuz ayından itibaren yavru çıkışıyla devam ettiğini aktaran Kaska, "Yavru çıkışları eylül sonuna kadar devam ediyor. Daha önceki yıllarda da bu bölgelerde yuvaların tespit edilmesi durumunda benzer faaliyetlerin yapılamayacağını beyan etmiştik. Bu sene de her ne kadar iki yuvamızı tespit etmiş olsak da yavru çıkış döneminde başka yuvaların bulunma ihtimali de yüksek. Çünkü biz burayı 2 haftada bir, bazen 3 haftada bir ziyaret ederek yuvaları tespit ediyoruz." diye konuştu.

Kaska, ülkenin Bern Sözleşmesi gibi Avrupa'nın yaban hayatının korunmasıyla ilgili sözleşmelere taraf olduğu için bölgede koruma faaliyetlerinin desteklendiğini dile getirdi.

Muğla Valiliği ile Kaymakamlığın festivalle ilgili doğru karar aldığını vurgulayan Kaska, "Geçtiğimiz yıllarda Mersin ve başka iller ile bölgelerde de benzer faaliyetler iptal edilmişti. Bu nedenle tekrar ediyorum, mayıs başından eylül sonuna kadar kumsal olan bölgelerde, deniz kaplumbağalarının yuvalarının olduğu bölgelerde benzer faaliyetler planlanmazsa bu tip çekişmelerin de önüne geçmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

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