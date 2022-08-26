Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi

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MUĞLA (AA) - İbrahim Tatlıses'in ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında yaralanan 7 kişi de hastanelerden taburcu edildi.

Tatlıses ile aynı kazada yaralanan A.A, M.C, U.Y, M.A, B.G ve T.Ş ile kamyon şoförü Gültekin G'nin ilçedeki hastanelerdeki tedavileri tamamlandı.

Sanatçının dün gece saatlerinde hastaneden ayrılmasının ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi.

Bu arada, kamyon sürücüsü Gültekin G.'nin emniyetteki ifadesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili yapılan soruşturmada ise tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Dün Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerleyen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışmış, kazada Tatlıses'in de aralarında olduğu 8 kişi yaralanmıştı.

Sanatçının kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğu bildirilmişti.

Tedavi gördüğü hastaneden dün gece taburcu edilen Tatlıses, geçirdiği kazaya rağmen Yalıkavak'taki bir restoranda tekerlekli sandalye ile sahneye çıkmıştı.

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