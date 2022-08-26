Marmaris'te jandarma "safari araçları" eğitim semineri verdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri, turizm amaçlı sportif faaliyet icra eden acente yetkilisi ve safari araç sürücülerine eğitim semineri verdi.

Armutalan Mahallesi'ndeki Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerinde, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Genel Trafik Kuralları, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği göre uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Yaklaşık 100 acente yetkilisi ile safari araç sürücüsünün katıldığı seminerde bölgenin özelliğine göre uyulması gereken konular da paylaşıldı.

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