Fethiye'de 127 düzensiz göçmen ile sınırı geçmek isteyen 7 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 127 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 7 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan özel teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan teknede 127 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştıkları belirlenen 7 kişi yakalandı.

Yürütülen soruşturmada, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen kişilere yönelik operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi ile sınırı yasa dışı geçmeye çalışan diğer 7 zanlı hakkındaki işlemler ise sürüyor.​​​​​​​

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