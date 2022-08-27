Muğla'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Akyarlar Mahallesi'nde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının faillerinin bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.Ç. E.Ç. H.Ç. E.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 12 fişek, 30 avro, 5 bin 370 lira, kol saati, 8 yüzük, 3 çift küpe, 2 kolye, 2 adet bileklik, 2 zincir, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Çalınan malzemelerden teşhis edilen altın takılar sahiplerine teslim edildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.