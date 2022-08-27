Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, arama kaydı bulunan 19 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 155 ekip ve 747 personelin katılımıyla 13 ilçede eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada, metruk bina, iş yeri, iddia bayi, park, bahçe, sahil kenarı, mesire alanı ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kontrol edildi.

Bu kapsamda 151'i servis aracı olmak üzere 2 bin 592 aracın trafik kontrolü yapılarak 57 araca 21 bin 579 lira ceza uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, 7 bin 277 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalanarak adli ve idari işlem gerçekleştirildi.



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