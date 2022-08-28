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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

AA

Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında 11 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının durumu KEGM'ye bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.

İçerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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