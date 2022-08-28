Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Ögün Kamacı



Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay (Dk. 73 Musah Mohammed), Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Yekta Kurtuluş (Dk. 58 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 58 Jahovic), Samet Yalçın, Süleyman Güneş (Dk. 46 Kenan Özer), Bahadır Erol (Dk. 58 Musa Caner Aktaş), Celal Dumanlı



Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Bennasser, Tetteh (Dk. 61 Burak Çoban), Hakkı Türker (Dk. 83 Özcan Aydın), Evren Korkmaz, Jallow, Burak Can Çamoğlu (Dk. 90+4 Ahmethan Köse), Roche (Dk. 83 Yiğithan Güveli), Emre Kaplan, Mehmet Sefa Etöz (Dk. 46 Hakan Yeşil), Sacko

Goller: Dk. 6 Emre Kaplan (Kendi kalesine), Dk. 69 Celal Dumanlı, Dk. 90+1 Musa Caner Aktaş (Bodrumspor), Dk. 45+3 ve 90+5 Jallow, Dk. 67 Sacko (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Jallow, Dk. 45+2 Emre Kaplan, Dk. 82 Mustafa Kaplan (Teknik direktör), Dk. 90 Burak Can Çamoğlu (Adanaspor), Dk. 90 Musah Mohammed (Bodrumspor)







MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ile Adanaspor 3-3 berabere kaldı.

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