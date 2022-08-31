Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 9 sürücüye 1799 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum-Turgutreis kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Havadan denetimler, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, sürücülerdeki "algılanan yakalanma hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Helikopterle yapılan uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler kara ekiplerine bildiriliyor. Bu kapsamda uygulama noktalarında 312 araç denetlendi.

Durdurulan 9 araç sürücüsüne ise 1799 lira ceza yazıldı.

Vatandaşların trafikte güvenli seyahat edebilmeleri için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen çalışmaların süreceği bildirildi.









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