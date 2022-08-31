Bodrumspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

MUĞLA (AA) - Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bodrumspor, ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil-beyazlı ekip dördüncü haftada evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıkları için Yalıçiftlik Tesisleri'nde antrenman yaptı. Çalışmaları, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yöneticiler Zeynel Kılıç ve Fatih Öztarakçı da izledi.

Takımın uyumlu olduğu ve oyuncuların maça iyi hazırlandığı görüldü. Liderliğini sürdürmek isteyen Bodrumspor maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

- "İyi bir sonuç alacağımıza eminim"

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, gazetecilere, Bodrumspor'un mütevazi bir kadrosu olduğunu, takıma inandıklarını söyledi.

Lige iyi başlangıç yaptıklarını, hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade eden Karakaya, "Türk futboluna güzel işler yaparak Bodrum'un adını daha iyi bir şekilde duyurmak istiyoruz. Üç haftalık performansları için sporcularıma, taraftarıma ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Adanaspor maçında küçük şansızlıklar olduğuna işaret eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Adanaspor maçını da kazanabilirdik. Bu hafta 300 milyon bütçeli bizden 4 kat daha fazla bütçeye sahip Eyüpspor ile oynayacağız. Onlar direkt şampiyonluk adayı, biz kendi sınırımızı biliyoruz ama takımımıza da güveniyoruz. Karşılarında da birbirlerine kenetlenmiş bir takım görecekler. Bütün Bodrum halkını cumartesi maça bekliyorum. İyi bir sonuç alacağımıza eminim. İlk hafta passolig ile ilgili sıkıntılar çoktu. Geçen hafta bunlar minimuma indi. Sonuçta 90 yıllık tarihimizde ilk defa çıktığımız bir lig, passolig sistemi ilk kez kuruluyor ondan dolayı ufak tefek arızalar olacaktır. Taraftarımızın passolige uyum sağlaması bir süreç alıyor. Bundan sonra alıştık, süreç daha iyi ilerleyecek."

- "Celal çok özverili bir oyuncumuz"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de kendileri için her maçın zor olduğuna dikkati çekti.

Adana maçında düşük oynadıklarını, özellikle 2-1 mağlup duruma düşene kadar düşük bir oyun sergilediklerini belirten Taşdemir, şöyle devam etti:

"Ondan sonraki reaksiyon çok iyiydi. Seyrettiğinizde çok keyifli bir maç oldu. Celal çok farklı bir oyuncu tiplemesi. Özellikle geçen seneden beri çok faydalandığımız bir oyuncu kardeşimiz ve her geçen gün performansı da artıyor. Çok özverili bir oyuncumuz bu özverinin karşılığını da alıyor. Önümüzdeki hafta Eyüpspor ile oynayacağız. Kadro kalitesi olarak çok farklı isimlerden kurulu. Süper Lig ayarında takım yaptılar denebilir. Futbol sahada oynanır, saha da o gün kim günündeyse sonuç ona göre belirlenir. Bizde inşallah sahada daha çok doğrular yapan takım oluruz bu hafta. Şuan da cezalımız yok, Bahadır'ın ufak bir rahatsızlığı var öbür türlü çok şükür hiçbir oyuncumuzun sakatlığı yok."

Takımın forvet oyuncusu Celal Dumanlı da her maç elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığına değinerek, "Adanaspor maçına iyi konsantre olduk, iyi başladık. Golü de erken bulduk. İlk yarının ve ikinci yarının uzatma dakikalarında yediğimiz golle berabere kaldık. Nasip değilmiş, biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Önümüzdeki maçlara bakacağız, mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Dumanlı, doğduğu ve büyüdüğü şehirde böyle bir başarı elde etmenin kendisi için gurur verici olduğunu, ligler arasında farklar olduğunu bundan dolayı da gereğinden fazla çalıştığını ve çalışmaya da devam ettiğini anlattı.

Forvet Süleyman Güneş de geçen maçta çok üst seviyede mücadele verdiklerine işaret ederek, "Her hafta aynı motivasyonla maça çıkmaya çalışıyoruz. Havanın sıcaklığı bazen etkiliyor ama mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Maçın kırılma anı benim direkten dönen topum olabilir. Kendimi ne kadar yıpratsam da geri dönemiyorsun. İyi gidiyor şu an, takımda bir aile gibiyiz. Eyüpspor maçı için hazırlıklara başladık. Bu maçında çok iyi geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.