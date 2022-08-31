Bodrum'a 2 kruvaziyerle 832 turist geldi

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki limana, 2 gemiyle 832 yolcu geldi.

Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan Bahama bayraklı 179 metrelik "Seabourn Encore" isimli kruvaziyerde 329 yolcu 412 personel, Marshall Adaları bayraklı "Nautica" adlı kruvaziyerde de 503 yolcu ve 408 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen yolcular Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptıktan sonra turistik yerleri gezdi, alışveriş yaptı ve denize girdi.

Çeşme Limanı'ndan gelen Seabourn Encore'de, ağırlıklı ABD ve İngiliz yolcu bulunuyor.

İzmir Limanı'ndan gelen Nautica'da ise ağırlıklı ABD, İngiliz, Kanada ve Avusturalyalı yolcular bulunuyor. Her iki gemi de gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.